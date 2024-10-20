الجيش الإسرائيلي يكشف عدد عناصر حزب الله المقتولين اليوم الماضي فقط

نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

من قرية خضراء إلى أنقاض متناثرة.. مشاهد تظهر ما حلّ ببلدة لبنانية وسط حرب إسرائيل وحزب الله

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 65 من مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان خلال اليوم الماضي، بما في ذلك بعضهم في "معارك وجهاً لوجه".

وقال الجيش في بيان إن عمليات القتل جاءت ضمن استهدف حوالي 175 موقعا في لبنان وغزة خلال اليوم الماضي. وتضمنت تلك المواقع ما يقول إنها "منصات إطلاق تابعة لحزب الله تستهدف الأراضي الإسرائيلية والمباني العسكرية".

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي نشر مقابلة مع الأسير الذي ادعى أنه عنصر بجماعة حزب الله وألقى القبض عليه في نفق خلال اشتباكات مع الحزب جنوب لبنان، الأسبوع الماضي.

وكان مسؤول في حزب الله نفى في تصريح سابق لـCNN القبض على أي من مقاتليه أو عناصره، ورد على البيان العسكري الإسرائيلي الذي أعلن فيه إلقاء القبض على الأسير، قائلا: "هذا غير صحيح".

وأظهر مقطع فيديو سابق نشره الجيش الإسرائيلي رجلا يتسلق سلما ويخرج من فتحة نفق بملابسه الداخلية وحذائه الرياضي. ويمكن رؤيته وهو يرفع يديه وهو يستسلم للجنود الإسرائيليين.