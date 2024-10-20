مسؤولة إغاثية لـCNN: سيموت سكان غزة "بمعدل مروع" من الأمراض إذا لم تسمح إسرائيل بدخول المساعدات

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(CNN)-- مع دخول حرب إسرائيل ضد حركة حماس في غزة عامها الثاني، "يستمر الناس في تحمل الكثير"، وفقًا لسام روز، نائب مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وصف روز، الموجود حاليًا في وسط غزة، الظروف المروعة هناك.

وقال روز لمذيعة شبكة CNN، فريدريكا ويتفيلد، السبت: "كل 10 دقائق، تحدث انفجارات عالية، وهناك قصف، وهناك صراخ الناس في الخارج، وطائرات بدون طيار تحلق باستمرار في السماء".

وأضاف روز إنه منذ بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح في مايو/أيار، "جفت" الإمدادات المنتظمة.

وقال إن الناس في غزة يواجهون الجوع باستمرار وأن الظروف الصحية تتدهور. وأشار روز إلى وجود شاحنات تحتوي على مساعدات لم يُسمح لها بالدخول إلى القطاع.

وأفاد روز بأن سكان غزة "في ظروف يائسة تمامًا. هذا من صنع الإنسان تمامًا؛ والقدرة على إصلاحه (تكون) من خلال السماح لشاحنات الطعام بالدخول".