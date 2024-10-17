مصادر لـCNN: منع 7 منظمات طبية غير حكومية من دخول غزة

شاهد عيان: نيران الغارة الإسرائيلية على غزة "التهمت الناس قبل أن تلتهم أي شيء آخر"

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(CNN)-- قالت مصادر، لشبكة CNN، إن ما لا يقل عن 7 منظمات طبية غير حكومية لن يُسمح لها بعد الآن بدخول قطاع غزة.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من تحذير الولايات المتحدة لإسرائيل من أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة أو المخاطرة بفقدان المساعدات العسكرية.

وحسبما ذكرت المصادر، أبلغت منظمة الصحة العالمية المنظمات، التي منها "فجر"، و"جليا"، والجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية، و4 منظمات أخرى على الأقل - جميعها لها تاريخ طويل في العمل في الأراضي الفلسطينية- بأنها محظورة من قبل إسرائيل.

وأضافت المصادر أن أعضاء المنظمات المحظورة الآن والذين هم بالفعل داخل غزة لن يُسمح لهم بالعودة بعد مغادرتهم.

وأكدت مديرة التطوير في منظمة جليا، دوروتيا جوتشياردو، أنها من بين منظمات المحظورة، وقالت لـCNN إن "منع العاملين في مجال الرعاية الصحية من دخول غزة من شأنه أن يشل بشكل أكبر أي قدرة على تقديم الرعاية المنقذة للحياة للفلسطينيين، الذين يعانون بالفعل تحت وطأة الحصار العسكري المستمر منذ ما يقرب من 20 عامًا".

وتواصلت CNN مع منظمات "فجر"، والجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية، والصحة العالمية، ووزارة الصحة في غزة، ومكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية للتعليق.

