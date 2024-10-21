الجيش الإسرائيلي يُصدر بيانا بشأن مقتل ثلاثة جنود لبنانيين في غارة

الهجوم على حيفا و"استهداف اليونيفيل".. مراسل CNN يُلقي نظرة على آخر التطورات في لبنان

(CNN) -- اعتذر الجيش الإسرائيلي عما وصفه بـ"الظروف غير المرغوب بها" التي أدت إلى مقتل ثلاثة جنود لبنانيين في غارة إسرائيلية الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قصف شاحنة تابعة للجيش اللبناني في حنين بجنوب لبنان بعد وصول المركبة إلى منطقة قصف فيها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق شاحنة تابعة لحزب الله تحمل أسلحة.

وجاء في البيان أن "وصول الشاحنة المملوكة للجيش اللبناني لم يكن معروفا للجيش الإسرائيلي"، وأردف: "عمليات الجيش الإسرائيلي ليست ضد الجيش اللبناني ونعتذر عن هذه الظروف غير المرغوبة".

والجيش اللبناني ليس جزءا من القتال بين إسرائيل وحزب الله، لكن منذ اندلاع الجولة الأخيرة من القتال بين إسرائيل وحزب الله، قُتل ثمانية جنود لبنانيين، وفقا لإحصاء رويترز.

ومن المرجح أن يكون قد قُتل 16 عنصرا في الجيش اللبناني خلال وجودهم خارج الخدمة.