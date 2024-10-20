الجيش اللبناني يعلن مقتل ثلاثة من جنوده بقصف إسرائيلي في الجنوب

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نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

مراسل CNN يرصد حجم الدمار الذي خلفته إسرائيل في جنوب لبنان

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(CNN)-- أعلن الجيش اللبناني في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد، أن ثلاثة جنود لبنانيين قُتلوا في غارة إسرائيلية على طريق عين إبل- حانين في جنوب البلاد.

وقال الجيش اللبناني: "استهدف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق عين إبل- حانين في الجنوب ما أدى إلى سقوط 3 شهداء".

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد جنود الجيش اللبناني الذين قتلوا منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى ثمانية، وفقا لإحصاء أجرته وكالة "رويترز".

ولم يدخل الجيش اللبناني القتال بين إسرائيل وحزب الله، وظل بعيدا عن الصراع.

وعندما شنت إسرائيل غزوها البري للبنان في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، انسحب جنود من الجيش اللبناني على طول الحدود، وتحركوا إلى ثكنات في القرى الحدودية، بحسب ما كان ذكر مصدر أمني لبناني.

في حين نفت قيادة الجيش في وقت لاحق تقارير انسحاب جنودها.