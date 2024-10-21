دمار واسع بمستشفى وسط غزة بعد غارة إسرائيلية مميتة

شاهد عيان: نيران الغارة الإسرائيلية على غزة "التهمت الناس قبل أن تلتهم أي شيء آخر"

(CNN)-- تم نقل ضحايا الغارة الجوية الإسرائيلية المميتة إلى مستشفى في وسط غزة، الأحد، ويظهر مقطع فيديو شاهدته شبكة CNN مشاهد الدمار في أعقاب الهجوم.

وقُتل ما لا يقل عن ستة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية في مخيم دير البلح للاجئين، بحسب مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى.

وخارج المنشأة الطبية، يظهر مقطع فيديو رجلا مسنا يكافح للخروج من سيارة إسعاف، وتوجد إصابات واضحة في ساقه. وفي الداخل، يتم علاج المصابين الملطخين بالدماء، ومن بينهم الأولاد الصغار، على الأرض.

وينتحب رجل مسن آخر على جثمان شاب قائلا: "حبيبي، ابني، حبيبي. هل ستتركني وحيدا؟!". في حين يقول صبي مراهق يجلس بجانبه: "والدي رحل، والدي رحل".

وقال شاهد عيان عقب الغارة الإسرائيلية إنه كان في مخيم اللاجئين عندما سمع انفجارا. وقال محمد طه: "ركضنا، ووجدنا أشخاصا مصابين في كل مكان، وبدأنا في حملهم لتقديم الإسعافات الأولية لهم. كانت أخطر إصابة رأيتها لامرأة في الستينيات من عمرها. وضعوا لها قناع أكسجين، لكنها ماتت هناك، وأحضرناها إلى مستشفى شهداء الأقصى".

وتأتي الضربة بعدما حذرت الأمم المتحدة من أن "الكابوس يتفاقم في غزة"، وسط تجدد الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على الغارة في وسط غزة.