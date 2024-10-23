دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، مذكرين بموقف المملكة العربية السعودية التي صنفته على قائمة الإرهاب في العام 2017.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في بيان حينها مرفقة إياه بصورة لصفي الدين: "قامت المملكة العربية السعودية اليوم بتصنيف اسم هاشم صفي الدين - لبناني الجنسية - ، مواليد مدينة صور عام 1964م من حزب الله على خلفية مسؤوليته عن عمليات لصالح ما يسمى حزب الله اللبناني الإرهابي في أنحاء الشرق الأوسط وتقديمه استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية ودعمه لنظام الأسد.. وسوف تواصل المملكة العربية السعودية مكافحتها للأنشطة الإرهابية لـ حزب الله ومن يسهم في تقديم المشورة لتنفيذها بكافة الأدوات القانونية المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة حزب الله المتطرفة ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على مليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة".

وتابعت الوكالة السعودية حينها: "يأتي تصنيف ذلك الاسم هذا اليوم وفرض عقوبات عليه استناداً لنظام جرائم الارهاب وتمويله، والمرسوم الملكي أ/ 44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهما، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الاسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القيام بأي تعاملات معه".

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر موقع إكس: "عاجل القضاء على المدعو هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الإرهابي".

ولم يؤكد حزب الله ادعاء الجيش الإسرائيلي بعد.