حزب الله يؤكد مقتل هاشم صفي الدين خليفة حسن نصرالله المحتمل

حسن نصرالله.. نظرة على مسيرة قائد حزب الله منذ بروزه قبل ثلاثة عقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد حزب الله اللبناني، الأربعاء، مقتل هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل للأمين العام للحزب الراحل، حسن نصرالله، بعد يوم من إعلان للجيش الإسرائيلي.

وقال حزب الله، في بيان: "ننعى إلى أمة الشهداء والمجاهدين، أمة المقاومة والانتصار قائدًا كبيرًا وشهيدًا عظيمًا ‏على طريق القدس رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي في حزب الله سماحة العلامة السيد ‌‏هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه. والذي ارتحل إلى ‏ربه مع ‌‏خيرة ‏من إخوانه المجاهدين راضيًا مرضيًا صابرًا محتسبًا، في غارة ‌‏صهيونية إجرامية عدوانية". ‏

وأضاف البيان: "التحق السيد هاشم بأخيه شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة الأمين العام ‌‏لحزب الله السيد حسن نصر الله، ‌‏ولقد كان نعم الأخ المواسي لأخيه".

وأشار بيان حزب الله إلى أن صفي الدين بالنسبة لنصرالله "حامل رايته، ومحل ثقته، ‌‏ومعتمده في الشدائد ‏والكفيل في المصاعب".

في وقت سابق، الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل هاشم صفي الدين، بعد أسابيع من غارة إسرائيلية استهدفته في 4 أكتوبر/تشرين الأول.

آنذاك، قال مصدر أمني لبناني لشبكة CNN، إن حزب الله فقد الاتصال بهاشم صفي الدين.

وصفي الدين هو ابن خالة حسن نصرالله، ودرسا معًا في إيران في أوائل الثمانينيات. وسبق أن وجه صفي الدين انتقادات قوية إلى إسرائيل والغرب.

وشغل صفي الدين منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وذلك حتى وفاة نصرالله. وكان ينظر إليه باعتباره الأقرب إلى وراثته في منصب الأمين العام للحزب.