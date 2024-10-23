الجيش الإسرائيلي يدّعي قتل خبير الطائرات بدون طيار في حزب الله

(CNN)—ادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان الأربعاء، أنه قتل عنصرا بارزا في حزب الله في غارة جوية بشرق لبنان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أن خليل محمد أمهز، وهو شخصية مهمة في الوحدة الجوية التابعة لجماعة حزب الله ويتمتع بخبرة في حرب الطائرات بدون طيار، "تم القضاء عليه بنجاح" في منطقة بعلبك.

ولم يعلق حزب الله على الإعلان حتى كتابة هذا التقرير.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إنه قتل ثلاثة من قادة حزب الله في مناطق جبشيت والجويعية وقانا في جنوب لبنان خلال اليومين الماضيين. ولم يعلق حزب الله على تلك الوفيات.