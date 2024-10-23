تضرر منزل نتنياهو على الشاطئ بعد استهدافه بطائرة مسيرة تبناها حزب الله

رامي مرتضى لـCNN: حرب إسرائيل بلبنان ستؤدي إلى ترسيخ حزب الله.. وما تفعله لا يتعلق بسكانها في الشمال

(CNN)-- تعرض منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الواقع على شاطئ البحر لأضرار بعد ضربة بطائرة بدون طيار أعلن حزب الله مسؤوليته عنها، حسبما أظهرت لقطات فيديو حددت موقعها الجغرافي بواسطة شبكة CNN.

الأضرار التي لحقت بالجزء الخارجي من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الشاطئ في قيسارية، إسرائيل، في 22 أكتوبر 2024. Credit: Social media

ولم يكن نتنياهو وزوجته في المنزل وقت الهجوم الذي وقع، السبت، في مدينة قيسارية الساحلية ولم يصب أحد، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

لكن الحادث أثار تساؤلات حول كيفية إفلات الطائرة بدون طيار من الدفاعات الجوية الإسرائيلية حتى بعد القضاء على قيادة حزب الله، وفي الوقت الذي يكثف فيه الجيش الإسرائيلي ضرباته عبر مساحات شاسعة من لبنان.

ونشرت قناة Kan 11المتعاونة مع شبكة CNN صورة خارجية للمنزل تظهر الأضرار التي لحقت بالنافذة مع وجود شقوق وما يبدو أنها علامات حروق. وذكرت قناة كان 11 أن النافذة المتضررة كانت لغرفة نوم.