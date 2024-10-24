بلينكن ورئيس وزراء قطر يكشفان ما ناقشاه بشأن الوضع في غزة ولبنان

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(CNN) -- قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي بالدوحة الخميس إن "جزءا كبيرا" من المناقشات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

وناقش الدبلوماسيان الكبيران أيضًا ما قد تبدو عليه خطة "اليوم التالي" في غزة وكيفية التوصل إلى "وضع مستدام ومستقر" في غزة والضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء القطري: "تتواصل الجهود بين قطر والولايات المتحدة ومصر والشركاء في المنطقة للتوصل إلى حل لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن والإفراج عن السجناء".

وتقوم قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، بدور الوسيط في المحادثات بين حماس وإسرائيل.

وقال بلينكن إنه يتوقع أن "يجتمع المفاوضون في الأيام المقبلة" لمناقشة كيفية المضي قدما في الجهود الرامية إلى إعادة الرهائن المتبقين إلى وطنهم من غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن جزءا من المسار إلى الأمام “يتضمن تقييما للوضع الدقيق الذي تقف فيه حماس في أعقاب مقتل زعيم حماس يحيى السنوار". وقال إنه والقطريون ناقشوا ذلك في اجتماعاتهم الخميس.

وقال بلينكن: “تحدثنا عن خيارات للاستفادة من هذه اللحظة والخطوات التالية لدفع العملية إلى الأمام”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "أتوقع أن يجتمع مفاوضونا في الأيام المقبلة".

وأكد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مرة أخرى أن إسرائيل يجب أن تغتنم "اللحظة المحورية" بعد مقتل السنوار.