آبي أحمد ينشر صورة مع محمد بن زايد ويعلق وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صور تجمع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد والرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد تفاعلا وتداولا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصور المتداولة نشرها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق باللغة الإنجليزية: "كما أتاحت قمة البريكس فرصة للقاء والمناقشة مع أخي محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

والتقى زعماء العالم في روسيا في اليوم الرسمي الأول لقمة البريكس، حيث اجتمعوا معًا لالتقاط صورة جماعية قبل الاجتماع. ويستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدث هذا العام، الذي وصفه البعض بأنه تقارب بين الدول التي تريد أن ترى تحولًا في توازن القوى العالمي، رغم أن الرئيس بوتين نفى أن يكون هذا تحالفًا مناهضًا للغرب.

وصرّح بوتين لزعماء الدول الأعضاء خلال كلمته الافتتاحية، بمن فيهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن "عملية تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب جارية".

وقال الرئيس الروسي إن أكثر من 30 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى بريكس.

ويذكر أن الكتلة تأسست في عام 2009 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت جنوب أفريقيا في العام التالي.