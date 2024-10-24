CNN تجمع أدلة بصرية ومعلومات استخباراتية عن مقتل السنوار.. هذا ما نعرفه حتى الآن

(CNN)-- أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، خلال زيارة لروسيا، الخميس، أن الحركة لم تختر بعد زعيما جديدا خلفا ليحيى السنوار، الذي قتل بعملية للجيش الإسرائيلي.

وعندما سئل عما إذا كان قد تم اختيار زعيم جديد، قال مرزوق لوسائل الإعلام الروسية الرسمية ريا نوفوستي: "ليس بعد، مازلنا في المناقشات"، مضيفا أن حماس ستعلن عن الزعيم الجديد فور اختياره.

وقال مرزوق، الذي التقى في وقت سابق مع بنائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المواطنين الروس المحتجزين حاليا كرهائن في غزة سيتم إطلاق سراحهما أولا في أي تبادل محتمل للأسرى "كبادرة احترام لموسكو".

وتابع أن الرهينتين الروسيين، ألكسندر تروفانوف ومكسيم هيركين، هما جنديان إسرائيليان، وسيتم "مبادلتهما بأسرى فلسطينيين موجودين في الأراضي الإسرائيلية" إذا تم التوصل إلى اتفاق في المستقبل.