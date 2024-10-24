(CNN)-- قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت كانت “الأعنف” التي تضرب المنطقة منذ بدء الحرب، حيث تم شن 17 غارة جوية على مدى بضع ساعات.

وقالت السلطات اللبنانية إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب خمسة في الغارات على منطقة الضاحية، معقل حزب الله.

لكن يبدو أن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران لم تردعها أسابيع من القصف الإسرائيلي العنيف، إذ أطلق حزب الله حوالي 135 قذيفة على إسرائيل من لبنان، الأربعاء، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال حزب الله إنه ضرب شركة تصنيع عسكرية في تل أبيب؛ وتحاول شبكة CNN التواصل مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على هذا الادعاء.

وفي وقت سابق، سقطت شظايا صواريخ تم اعتراضها في عدة مدن إسرائيلية، من بينها شمال تل أبيب، مما أدى إلى تأخير مغادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.