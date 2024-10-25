الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الجنود القتلى خلال يومين جنوب لبنان

(CNN)-- قُتل 10 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان يومي الخميس والجمعة، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 5 جنود قتلوا في جنوب لبنان، الخميس، وخمسة آخرين قتلوا، الجمعة.

وشنت إسرائيل عملية برية في جنوب لبنان في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قائلة إنها تقاتل للقضاء على جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقتل ما مجموعه 890 جنديا إسرائيليا وأفراد أمن آخرين منذ 7 أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ومن غير الواضح ما إذا كان الجنود الخمسة الذين أُعلن عن مقتلهم، الجمعة، ضمن هذا الرقم.

وفي لبنان، قُتل أكثر من 2500 شخص وجُرح أكثر من 12 ألفاً، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وقالت وزارة الصحة والأطباء الذين تحدثت إليهم شبكة CNN إن مئات الضحايا كانوا من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين، بالإضافة إلى العشرات من المسعفين. ونزح نحو 1.2 مليون لبناني خلال الحرب، كما نزح حوالي 63500 إسرائيلي في شمال إسرائيل على الجهة المقابلة من الحدود.