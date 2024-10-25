إعلامي يهاجم متحدث جيش إسرائيل بعد منشور عن غزة والأخير يعلق برد لاذع

اتخذت منعطفًا مأساويًا.. عملية إسقاط لمساعدات إنسانية جوًا تقتل طفلًا في غزة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دخل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، بسجال مع الإعلامي نامر المسحال الذي وصفه بـ"الناعق" في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا).

وبدأ الأمر بتدوينة من أدرعي على صفحته بمنصة إكس قال فيها: "أنس الشريف، انكشفت حقيقتك وغيرك ممن يسمون في غزة بشباب تامر المسحال.. وثائق حماس التي تم العثور عليها في غزة والتي نكشف عنها اليوم لا تترك مجالاً للشك - أنس الشريف ناشط في الجناح العسكري لحماس.. قد تحاول تقديم نفسك كصحفي يتألم لأوجاع أهل غزة، لكن الآن الجميع يعلم أنك حمساوي الانتماء والوظيفة".

ورد المسحال بتدوينة قال فيها: "الناعق المهرج يهرج ويحرض كذبا.. حمى الله أنس ورفاقه في الميدان وهم للحقيقة رسلا.. وفخرا لي ولكل صحفي أن يكون لهم سندا".

وعقّب بعدها أدرعي قائلا: "ولوووووووو....يا تامر! الآن تصفني بالناعق لأنني كشفت حقيقة الإرهابيين الذين يعتدون على الصحافة ويدّعون أنهم صحفيون، منتحلين شخصية أشرف مهنة، بينما هم مجرمون أعضاء في منظمة إجرامية! أتصفني اليوم بالناعق، بينما كنت في السابق تتوسل إليّ لمساعدتك في الخروج من غزة؟ أو لست أنا نفس الشخص، الذي وصفته بالناعق حينما رجوتني مساعدتك في إخراج بعض المراسلين من القطاع؟".

وتابع أدرعي قائلا: "سبحان الله، كيف تتغير الأحوال! وكيف تنقلب الشخصيات والأدوار.. ألم يكن من الأفضل أن تلتزم الصمت قبل أن تدافع عن هؤلاء وتطلق ألفاظًا أنت لست ’قدها‘ دفاعًا عن منبر الإرهاب؟".