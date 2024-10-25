(CNN) -- قُتل شخصان في هجوم على بلدة مجد الكروم ذات الغالبية العربية في شمال إسرائيل الجمعة، بحسب المستشفى المحلي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق، إن عدة أشخاص أصيبوا في مجد الكروم جراء وابل من الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وقال غال زيد، المتحدث باسم المستشفى، إنه تم إعلان مقتل رجل يبلغ من العمر 22 عاما وامرأة تبلغ من العمر 25 عاما بعد نقلهما إلى مركز الجليل الطبي في حالة حرجة الجمعة.

وأضاف المتحدث أن 25 جريحًا آخرين يتلقون العلاج في المركز الطبي، من بينهم شخصان بالغان مصابان بشظايا وطفلان يعانيان من "نوبات القلق".

وأعلن حزب الله، الجمعة، مسؤوليته عن مهاجمة بلدة الكرمل الإسرائيلية القريبة "بوابل كبير من الصواريخ" في الوقت نفسه تقريبا الذي استُهدفت فيه مجد الكروم.

وألقى وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس باللوم في الهجوم على حزب الله، قائلا إن الهجوم "يثبت أن وكلاء إيران يقتلون اليهود والمسيحيين والعرب المسلمين والبدو والدروز وأي شخص مختلف عنهم".