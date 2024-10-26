الدفاع الجوي الإيراني يعقب على "نتائج" الهجوم الإسرائيلي و"الأضرار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الدفاع الجوي في إيران على الموجات الثلاث في الهجوم الإسرائيلي على مناطق بإيران، فجر السبت، مؤكدا "التصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي".

وقال الدفاع الجوي وفقا لما نقلته وكالة الإيرانية الرسمية: "نعلن للشعب الايراني الأبي، انه ورغم التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام".

وتابع: "وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث".

وأضاف البيان: "ندعو المواطنين للحفاظ على الهدوء والتضامن، يرجى منهم متابعة الأخبار المتعلقة بهذه الحادثة عبر وسيلة الإعلام الوطنية (مؤسسة الاذاعة والتلفزيون) وعدم الالتفات إلى ما يشاع عن هذه الحادثة من قبل وسائل إعلام العدو".