إيران تكشف عدد القتلى بالهجوم الإسرائيلي من العسكريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف الجيش الإيراني، السبت، عن عدد الضحايا الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي، والنتائج الأولية.

جاء ذلك في بيان للجيش نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وورد فيه: "لقد قدم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اثنين من جنوده فجر اليوم السبت أثناء تصديه لعدوان الكيان الصهيوني المجرم، وذلك تضحيةً منه في سبيل الدفاع عن أمن إيران ومنع المساس بالشعب ومصالح إيران".

وأضاف أنه "سيتم الاعلان عن المزيد من المعلومات قريبا".

وذكرت الوكالة في تقريرها أن "مقر الدفاع الجوي الايراني أصدر بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي".

وأضافت الوكالة نقلا عن الدفاع الجوي: "نعلن للشعب الايراني الأبي، انه ورغم التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث".