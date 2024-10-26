مسؤول يكشف متى أخطرت إسرائيل أمريكا بشأن الضربات على إيران

(CNN) -- أعطت إسرائيل البيت الأبيض إخطارا مسبقًا بشأن الضربات الانتقامية على إيران في وقت سابق من مساء الجمعة، وفقًا لمصدر مطلع، وذلك بعد أسابيع من المحادثات بشأن تجنب توجيه ضربات لإيران من شأنها إشعال صراع إقليمي أوسع في المنطقة.

ويتواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليًا في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، ولا يخطط مستشاروه في الوقت الراهن للاجتماع في غرفة العمليات.

ووصف الجيش الإسرائيلي الإجراء بأنه "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية" في إيران، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما هي المواقع التي تم استهدافها بالتحديد.

وفي الأسابيع الأخيرة، أوضح كبار المسؤولين الأمريكيين وجهات نظرهم بأن رد إسرائيل - في كل من الطابع والمواقع المستهدفة - يجب أن يتجنب أن يكون تصعيدياً بشكل لا مبرر له أو أن يؤثر على الاقتصاد العالمي، وفقاً لمصدر مطلع على المناقشات.

وأوضح الرئيس بايدن وكبار مستشاري الأمن القومي لديه في سلسلة من المناقشات المنتظمة أنهم لا يدعمون الضربات على المنشآت النووية أو احتياطيات النفط الإيرانية.