خلال الضربة على إيران.. فيديو الأجواء داخل غرفة العمليات الإسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب في وقت مبكر، السبت، خلال الهجوم على إيران، وفقا لمكتب رئيس الوزراء.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي مقطع فيديو على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي يشرف في هذه الاثناء على الهجوم في إيران من مقر قيادة سلاح الجو".

وفي تدوينة منفصلة قال أدرعي: "استكمل جيش الدفاع هجومًا موجها بدقة ضد أهداف عسكرية في عدة مناطق في إيران وذلك ردًا على الهجمات التي نفذها النظام الإيراني ضد دولة إسرائيل ومواطنيها على مدار الأشهر الأخيرة. جميع طائراتنا عادت بسلام إلى قواعدها.. لقد أغارت طائرات سلاح الجو وبتوجيه استخباري على وسائل انتاج صواريخ أطلقتها إيران نحو دولة إسرائيل على مدار العام الأخير حيث شكلت هذه الصواريخ تهديدًا مباشرًا وفوريًا ضد مواطني إسرائيل، كما تمت مهاجمة أنظمة صواريخ أرض-جو وقدرات جوية أخرى لإيران والتي كانت تهدف لتقييد حرية العمل الجوي الاسرائيلي في إيران".

وأضاف: "لقد استكملت الغارة وأنجزت أهدافها.. لقد أطلقت إيران مئات الصواريخ نمو الأراضي الاسرائيلية خلال شهريْ إبريل وأكتوبر الماضييْن ونقوم بتمويل وتوجيه أعمال إرهاب عبر وكلائها في الشرق الأوسط بهدف ضرب دولة إسرائيل ومواطنيها. إلى جانب جهودها لاستهداف دولة إسرائيل تعمل إيران للمساس بالاستقرار الأمني في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي.. يمتلك جيش ظل الدفاع قدرات عملياتية هجومية عديدة حيث تم تفعيل بعضها من خلال استهداف منظومات استراتيجية في عمق إيران".

وتابع: "لإسرائيل الحق والواجب لحماية مواطنيها إذا اختار النظام في إيران مواصلة اعتداءاته ضد دولة إسرائيل ومواطنيها.. كما يجري جيش الدفاع تقديرات متواصلة للموقف ويستعد دفاعيًا وهجوميًا. في هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية ويجب مواصلة الانصياع إلى التعليمات في حال صدورها".