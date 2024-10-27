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"كما عرفت استخباراتنا مواقع قادة حزب الله".. متحدث جيش إسرائيل يدل على موقع ادعى أنه "سرداب حسن نصرالله" ووجود ملايين الدولارات المخفية فيه

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو لموقع ادعى أنه "سرداب حسن نصرالله" وأنه يمكن العثور فيه على مئات الملايين من الدولارات على حد تعبيره.

جاء ذلك في تدوينة لأدرعي على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "لكل الصحفيين الذين شاركوا في الجولة في مركز (سنتر) الساحل في بيروت. هل تفاجأتم فعلًا بعدم العثور على المدخل؟ ماذا كنتم تتوقعون، أن حزب الله سيدخلكم إلى سرداب نصر الله بكل بساطة؟ لحسن حظكم، استخباراتنا دقيقة جدًا بمعلوماتها، وسأخبركم الآن بالتفصيل ما الذي فاتكم".

وتابع قائلا: "لقد تابعنا التقارير التي بثت على الشاشات اللبنانية وتمكنا من دحض أكاذيب حزب الله وتحديد المكان المحدد للفتحة.. انظروا مجددًا إلى الحائط المشبوه! هذا ما فاتكم، هذا ما تم إخفاؤه عنكم، هذا هو المدخل.. عودوا إلى الموقع الآن، وابحثوا عن أي طريق للدخول إلى هذا الفراغ. عبر الحائط، عبر المصعد في غرفة الدرج، عبر الطابق -1، بأي وسيلة يمكنكم فحصها.. هناك المدخل إلى سرداب نصر الله، وهناك مئات الملايين من الدولارات مخبأة تحت المستشفى".

وختم متحدث الجيش الإسرائيلي تدوينته قائلا: "ندعو مؤسسات القانون الحكومية في لبنان ووسائل الإعلام - تعالوا لتروا بأنفسكم. كما عرفنا مكان نصر الله، مكان صفي الدين، نحن نعرف أيضًا مكان المخبأ".

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