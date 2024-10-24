دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تدوينة نشرتها الفنانة اللبنانية، إليسا، والتي تطرقت فيها إلى الطريقة التي يمكن بها حماية لبنان ودور الجيش اللبناني.

وقالت الفنانة اللبنانية في تدوينتها التي نشرتها على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، الاثنين: "لن يحمي لبنان والضاحية تحديداً الا دخول الجيش اللبناني الى كل الاحياء والمناطق فيها ليتسلم حمايتها وحماية المؤسسات داخلها والمواطنين الذين يريدون الجيش اللبناني فقط ولا يريدون تنظيمات او احزاب او ميليشيات تتسبب بتدمير ارضه وتشريده".

وعلقت صفحة إسرائيل بالعربية بتدوية على صفحتها بمنصة إكس، الخميس: "المغنية اللبنانية الشهيرة أليسا المخلصة لوطنها تعبر عن رأيها بصراحة وتدعو الى اعادة السيادة الى الشعب اللبناني ودولته".

وتأتي تدوينة الفنانة اللبنانية في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله في جنوب لبنان ومناطق في الضاحة الجنوبية للعاصمة بيروت والتي أفضت إلى مقتل عدد من قادة الحزب يتقدمهم أمينه العام، حسن نصرالله.