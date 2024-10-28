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"لم يكن الأمر مغلقًا أبدًا".. تركي الفيصل لـCNN عن إعادة طرح التطبيع مع إسرائيل و"الطريقة الوحيدة" لإنهاء الصراع

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل عازمة على تحقيق النصر في نهاية المطاف على أعظم أعدائها، إيران، بل وتعزيز مكانتها في الشرق الأوسط من خلال إبرام اتفاقيات سلام مع الدول العربية عندما تنتهي الحرب في غزة.

وفي كلمته أمام البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، الاثنين، أكد نتنياهو أنه وفقًا لخطة إيران، "إذا سقطت إسرائيل - فسوف يسقط الشرق الأوسط بأكمله في أيديها".

وأضاف نتنياهو: "لكننا لن نسقط - سننتصر وسيكون العالم كله مكانًا أفضل"، وقال إن إسرائيل ملتزمة بتفكيك شبكة وكلاء إيران، مُشيرًا إلى حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان.

وكشف نتنياهو عن هدف مستقبلي جديد لإسرائيل، وذلك بالسعي إلى إبرام اتفاقيات سلام مع المزيد من الدول العربية.

وقال نتنياهو "أهدف إلى مواصلة العملية التي قدتها وتحقيق السلام مع دول عربية إضافية"، مضيفًا أن إسرائيل ستتوسط في هذه الصفقات مع دول ذات تفكير مماثل تسعى أيضًا "إلى شرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر".

قبل الجولة الحالية من الصراع، كانت إسرائيل منخرطة في جهود دبلوماسية مكثفة لإعادة ضبط علاقاتها مع بعض الدول العربية في الشرق الأوسط.

وكانت ذروة هذا الانخراط اتفاقيات أبراهام، وهي اتفاقيات تطبيع رفيعة المستوى تم توقيعها مع البحرين والإمارات العربية المتحدة في عام 2020.