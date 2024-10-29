هل هناك فرصة لأن تمارس أمريكا المزيد من الضغط لوقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الحرب في لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، على إعلان حزب الله اللبناني اختياره نعيم قاسم أمينا عامًا جديدًا للحزب، بعد اغتيال إسرائيل حسن نصرالله الشهر الماضي.

ونشر غالانت صورة نعيم قاسم، بعد إعلان قيادته الحزب، وكتب عبارة قصيرة مؤلفة من 5 كلمات، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء، قائلا: "تعيين مؤقت. ليس لفترة طويلة".

كان المكتب الإعلامي لحزب الله أعلن، في بيان الثلاثاء، عن تعيين قاسم (71 عامًا) أمينًا عامًا جديدًا للحزب.

وقال المجلس الأعلى لحزب الله إن القرار اتخذ وفقًا لعملية اختيار القيادة. وأضاف البيان أن قاسم ملتزم بـ"الإسلام الأصيل للنبي محمد" والمبادئ الأساسية لحزب الله.

كان قاسم في السابق الرجل الثاني في قيادة حزب الله. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا الإسرائيليين إلى قبول وقف إطلاق النار في لبنان أو مواجهة "الألم"، حيث غيرت المجموعة استراتيجيتها لضرب إسرائيل بقوة أكبر وأعمق.

يأتي إعلان حزب الله بشأن قاسم، بعد أسبوع من تأكيد الحزب مقتل هاشم صفي الدين، ابن خالة نصرالله، الذي كان يُنظر إليه باعتباره الخليفة المحتمل، وذلك بعد استهدافه في غارة إسرائيلية 4 أكتوبر/تشرين الأول.