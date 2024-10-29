ماذا سيحدث إذا لم تحكم "العدل الدولية" لصالح جنوب إفريقيا بدعواها ضد إسرائيل؟.. نورا عريقات توضح لـCNN

(CNN) -- قدمت جنوب إفريقيا أدلة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، حسبما ذكرت رئاسة جنوب إفريقيا في بيان لها الاثنين.

وقال البيان إن الوثيقة، التي لن يتم نشرها، تحتوي على أكثر من 750 صفحة من الأدلة المدعومة بمستندات وملاحق تزيد عن 4000 صفحة.

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية خلال حربها في غزة وطلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب.

وقالت الرئاسة إن الأدلة "تظهر كيف انتهكت حكومة إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تعزيز تدمير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، وقتلهم جسديا بمجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة، وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية".

وقد دحضت إسرائيل بشدة ادعاءات جنوب إفريقيا، وقالت في مايو/أيار إن هذا "استغلال فاحش" لاتفاقية الإبادة الجماعية "المقدسة". وقالت إنها منخرطة في صراع مسلح "صعب ومأساوي"، وهو أمر ضروري "لفهم الوضع".