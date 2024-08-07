تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، إن تركيا قدمت طلبها إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وقال بيان لوزارة الخارجية التركية: "تابعت بلادنا الطلب الذي قدمته جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية منذ بداية العملية".

وأضاف البيان: "في هذه العملية، وبعد العمل القانوني الشامل الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع وزارتنا بمساهمات ومشاركة مؤسساتنا ومنظماتنا ذات الصلة، تم تقديم إعلان تدخلنا بشأن الطلب إلى المحكمة في 7 أغسطس/آب 2024 باعتبارنا طرفًا في اتفاقية الإبادة الجماعية في نطاق المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية".

وتابع البيان: "إن قرارنا بالتدخل يعكس الأهمية التي توليها بلادنا لحل القضية الفلسطينية في إطار القانون والعدالة. إن ضمير الإنسانية والقانون الدولي سيضمنان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين".