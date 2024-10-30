مسؤول إسرائيلي: مساع إلى هدنة مؤقتة للحرب في لبنان

هل هناك فرصة لأن تمارس أمريكا المزيد من الضغط لوقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الحرب في لبنان؟

(CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الأربعاء، إن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين واللبنانيين يسعون إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد من شأنه أن يوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله لمدة شهر على الأقل.

خلال ذلك الوقت، ستجري مفاوضات بشأن اتفاق نهائي لإنهاء الحرب بين الجانبين وتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

ذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن المبعوثين الأمريكيين آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك سيصلان إلى إسرائيل، الخميس، لإجراء مناقشات بشأن لبنان.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلية قررت أن الوقت مناسب الآن للسعي إلى وقف إطلاق النار في لبنان، بالنظر إلى ما وصفه المسؤول بـ"الإنجازات الكبيرة" التي تحققت في إضعاف حزب الله والضغوط التي تمارسها الحكومة اللبنانية على الجماعة المسلحة.

وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مساء الثلاثاء اجتماعًا أمنيًا مصغرًا لمناقشة التقدم المُحرز في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق برعاية دولية، مضيفا أنه من الواضح أن إسرائيل لا تستطيع أن تفعل المزيد في عملياتها ضد حزب الله في لبنان.

وقال المسؤول إن مدة وقف إطلاق النار المؤقت لا تزال موضوعًا للنقاش ولكنها ستستمر شهرًا على الأقل.