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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، على منافسته كامالا هاريس، في تصويت افتراضي يدور سؤاله حول رئيس الولايات المتحدة القادم الذي بإمكانه تحسين الاقتصاد العالمي.

طُرح التصويت الافتراضي على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث سُئل حضور المؤتمر عن "أي رئيس أمريكي قادم سيحسن الاقتصاد العالمي؟"

وصوّت 67% من المشاركين في التصويت لصالح ترامب، بينما حصلت كامالا هاريس على أصوات 33%، حسبما أوردت قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أكثر من 7000 شخص، إضافة إلى 600 متحدث من مختلف أنحاء العالم، بحسب تقارير وسائل إعلام سعودية. وتمتد فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام، بداية من أمس الثلاثاء.

تتجه أنظار العالم إلى الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، مع إجراء الانتخابات الرئاسية من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد.