هل هناك فرصة لأن تمارس أمريكا المزيد من الضغط لوقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الحرب في لبنان؟

(CNN)-- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، إنه "يشعر بالتفاؤل" بشأن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل "في غضون الساعات أو الأيام القليلة المقبلة"، وذلك بعد حديثه مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، الذي من المتوقع أن يكون في المنطقة، الخميس.

وأضاف ميقاتي، في مقابلة مع قناة "الجديد" التلفزيونية اللبنانية: "نحن نبذل قصارى جهدنا ونحن متفائلون بأنه في غضون الساعات أو الأيام القليلة المقبلة سيكون لدينا وقف لإطلاق النار".

وتابع: "مجرد تحرك هوكشتاين هو علامة أمل، نأمل أن تترجم إلى وقف لإطلاق النار، وسنراه قبل نهاية الأسبوع في بيروت".

وتواصلت شبكة CNN مع مكتب هوكشتاين للتعليق.

وقال مسؤول أمريكي، لـ CNN في وقت سابق، إن هوكشتاين وزميله المسؤول في البيت الأبيض بريت ماكغورك سيزوران إسرائيل الخميس لإجراء مناقشات حول لبنان وغزة وإيران والرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة و"مسائل إقليمية أخرى".

ومن المتوقع أن يزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز القاهرة.