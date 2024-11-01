مصدر يوضح لـCNN موقف إسرائيل بشأن الرد الإيراني المحتمل

ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN)-- قال مصدر عسكري إسرائيلي، لشبكة CNN، الخميس، إن بلاده في "مستوى عال من الاستعداد" للرد من إيران، لكنه أضاف أن في إسرائيل "ما زالوا يقيمون عملية صنع القرار في إيران" لتحديد ما إذا كان انتقام طهران سيحدث ومتى.

وتابع أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إنتاج الصواريخ ومنشآت الدفاع الجوي "خلقت معضلة لطهران" حيث تدهورت قدرتها على ضرب إسرائيل والدفاع ضد الضربات الإسرائيلية المستقبلية.

ويأتي هذا بعد أن ذكرت CNN، الأربعاء، أن إيران ستنفذ ردا "حاسما ومؤلما" على الهجوم الإسرائيلي الأخير، وذلك نقلا عن مصدر رفيع المستوى، الذي لم يقدم موعدا محددا للهجوم المحتمل لكنه قال إنه "سيحدث على الأرجح قبل يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني ".