طبيب أمريكي عمل بغزة لـCNN: من الصعب تلقي بعض رسائل زملائنا هناك.. ماذا قال عمن لا يستطيعون مساعدته؟

(CNN)-- يشير القادة العسكريون الإسرائيليون بطرق خفية ولكن صاخبة بشكل متزايد، إلى أن بلادهم حققت كل ما في وسعها عسكريا في لبنان وغزة، وحان الوقت للسياسيين للتوصل إلى اتفاق.

ويأتي هذا في الوقت الذي يقول فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قد يكون وشيكا، كما أوضح المرشحان للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وكامالا هاريس أنهما لا يريدان أن تكون حربي غزة ولبنان على جدول الأعمال عندما يتولى كل منهما منصبه.

وعندما جلس أعلى جنرال في الجيش الإسرائيلي مع الضباط في شمال غزة، الذين يشنون واحدة من أعنف العمليات العسكرية منذ غزو العام الماضي، ذهب إلى أبعد من أي وقت مضى في اقتراح أن المراحل العسكرية في كلا الصراعين يجب أن تنتهي.

حيث قال رئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي في إشارة إلى الحرب ضد حزب الله في لبنان: "في الشمال، هناك إمكانية للتوصل إلى نتيجة جيدة"، وفي غزة، قال: "إذا قضينا على قائد لواء شمال غزة، فسيكون ذلك انهيارًا آخر، ولا أعرف ما الذي سنواجهه غدًا، لكن هذا الضغط يقربنا من المزيد من الإنجازات".

ما ينبغي أن تكون عليه هذه الإنجازات هو موضوع الكثير من الجزع.

لقد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا "بالنصر المطلق"، واستاء وزير دفاعه ومعارضه السياسي منذ فترة طويلة يوآف غالانت من هذا الهدف، وفي أغسطس/ آب، قال غالانت في اجتماع مغلق للجنة البرلمانية أن فكرة "النصر المطلق في غزة هراء"، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتم إعلان وجهة نظر غالانت القاتمة لهدف نتنياهو الحربي رسميا عندما ورد أنه أرسل في وقت سابق من هذا الأسبوع مذكرة خاصة إلى رئيس الوزراء وبقية حكومته قائلا إن "الحرب فقدت طريقها".

وكتب غالانت، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية التابعة لشبكة CNN، إن "الوضع الحالي الذي نعمل فيه، بدون بوصلة صالحة وبدون أهداف حرب محدثة، يقوض إدارة الحملة وقرارات مجلس الوزراء".

وفي غزة، كتب أن إسرائيل لابد وأن تضمن إطلاق سراح الرهائن المتبقين، وأن تتأكد من عدم وجود تهديد عسكري من جانب حركة حماس، وأن تعمل على تعزيز الحكم المدني.

وهذا بعيد كل البعد عن هدف الحرب القائم والمتشدد المتمثل في القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس.

وطلبت CNN من وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق على المذكرة ورفض المتحدث باسم رئيس الوزراء التعليق.

وقال نجيب ميقاتي، الأربعاء، إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار محتمل بين حزب الله وإسرائيل "في غضون الساعات أو الأيام القليلة المقبلة"، بعد أن تحدث مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، الذي وصل إلى المنطقة، الخميس.

ونفذت إسرائيل خلال الشهر الماضي حملة قصف واسعة النطاق في مختلف أنحاء لبنان، وقتلت زعيم حزب الله حسن نصر الله.

وفي مقابلته، أشار ميقاتي إلى أن حزب الله لم يعد يصر على أن صراعه مع إسرائيل لن يتوقف إلا بعد انتهاء الحرب في غزة وهذا من شأنه أن يسمح له بقبول وقف إطلاق النار دون إنهاء الحملة في غزة.

وقال شخص مطلع على تفكير الحكومة الإسرائيلية لـ:CNN "في الوقت الحالي هناك رغبة في إنهاء الحرب في لبنان بينما نحن في المقدمة".

وذكر غالانت أن حماس وحزب الله أصبحتا الآن غير فعالتين تماما كوكلاء لإيران، وأضاف خلال حفل تأبين، الأحد: "هاتان المنظمتان، حماس وحزب الله، اللتان تم إعدادهما لسنوات كذراع طويلة ضد دولة إسرائيل، لم تعدا أداة فعالة في أيدي إيران، ونحن نعلم أن بعض الأهداف لا يمكن تحقيقها بالعمل العسكري وحده، وبالتالي، يجب علينا احترام التزاماتنا الأخلاقية بإعادة أسرانا إلى الوطن، على الرغم من التنازلات المؤلمة التي تنطوي عليها".

ومع ذلك، ظل نتنياهو متحديًا، وعندما عاد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، من العطلة هذا الأسبوع، بدا رئيس الوزراء وكأنه يكرر هدفه الأقصى، وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يقبل النتيجة في أي وقت قريب: "النصر المطلق هو خطة عمل منظمة ومتسقة ننفذها خطوة بخطوة".

وفي الوقت نفسه، تشارك إسرائيل وحماس في مفاوضات غير مباشرة في قطر لأول مرة منذ شهرين، وقال مكتب نتنياهو، الاثنين، إنه إذا عُرض عليه مقترح محدد- وقف إطلاق نار قصير مقابل إطلاق سراح الرهائن- فإن "رئيس الوزراء سيقبله على الفور".

ومع ذلك، قال مصدر مطلع على المحادثات لـ CNN إن نتنياهو لا يزال يرفض تقديم أي ضمانات ملموسة بشأن المسار الذي يؤدي إلى صفقة أكبر لإنهاء الحرب.

وذكر مسؤول آخر مطلع على المفاوضات لـ CNN: لم يتم تحقيق الهدف الأكثر أهمية للحرب، وهو إعادة الرهائن إلى ديارهم، لن تنتهي غزة حتى يعود الرهائن إلى ديارهم".