لأول مرة منذ أسبوع.. إسرائيل تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت

دبلوماسي أمريكي سابق لـCNN: احتلال إسرائيل للبنان لن يقضي على حزب الله

حرب "طويلة ودامية" مع حزب الله وخيارات إسرائيل الخطيرة للرد على إيران.. خبيران يعلقان لـCNN

الأكثر دموية منذ بدء الحرب.. تفاصيل هجوم حزب الله على قاعدة للجيش الإسرائيلي

(CNN)-- ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن الجيش الإسرائيلي ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ ما يقرب من أسبوع ليلة الجمعة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة إن "الغارات الجوية المكثفة" تسببت في "دمار هائل في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني بالأرض".

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

وتوعد الجيش الإسرائيلي، الخميس، بالانتقام من حزب الله بسبب الهجمات القاتلة على إسرائيل وطلب من السكان مغادرة العديد من المباني في جنوب العاصمة اللبنانية، وهي معقل لحزب الله.

وأطلق حزب الله حوالي 90 صاروخا على شمال إسرائيل، الخميس، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤولون إن أربعة عمال تايلانديين وإسرائيليا قتلوا بنيران صاروخية في المطلة قرب الحدود اللبنانية، في حين قتلت ضربة أخرى بالقرب من مدينة حيفا الشمالية شخصين، بحسب الجيش الإسرائيلي.