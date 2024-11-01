حصريًا لـCNN.. غوتيريش بعد اتهام الأونروا بدعم حماس: "إسرائيل من دعمت الحركة"

الأونروا بعد هجوم رفح: غزة أصبحت "جحيمًا" على الأرض.. ومسؤول أممي: مذبحة مروعة ووحشية

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(CNN)-- قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن الحظر الذي فرضته إسرائيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أو ما يُعرف بـ"الأونروا" هو "حكم بالإعدام" لنحو مليوني شخص يواجهون الجوع الشديد في غزة التي مزقتها الحرب.

جاء ذلك في تصريح لفخري أدلى به لمراسل شبكة CNN، مايكل هولمز، الجمعة قائلا: "هذا حكم إعدام مضمون على الفلسطينيين في غزة"، لافتا على أن "ما نراه في غزة اليوم ليس شيئا أقل من كونه الرعب والدمار".

وأضاف فخري أ هذا الحظر لن "يقوض حق سكان غزة في الغذاء فحسب، بل سيكون أيضا هجوما على الأمم المتحدة نفسها".

وينضم مايكل فخري إلى قائمة متزايدة من العاملين والمنظمات الإنسانية لإدانة الخطوة التي اتخذها البرلمان الإسرائيلي، الاثنين، لتمرير قوانين تحظر على الأونروا العمل في البلاد.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحظر إلى تقييد عمل الأونروا بشدة في ليس في غزة وحسب بل أيضا في الضفة الغربية والقدس الشرقية.