ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN)-- قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، الجمعة، إن بلاده "إذا واجهت تهديدا وجوديا، فسنغير حتما سياسة عقيدتنا العسكرية".

وأضاف خرازي، لقناة الميادين اللبنانية: "لقد أخذنا في الاعتبار حتى الآن حساسية الغربيين، وخاصة الأوروبيين، ولكن عندما لا يأخذون في الاعتبار حساسياتنا، وخاصة فيما يتعلق بقضية سلامة أراضينا، فلا يوجد سبب يدعونا إلى الاستمرار في مراعاة حساسياتهم، لذلك، هناك احتمال أن يزداد مدى صواريخ إيران"، بحسب ما نقلت قناة برس تي في الإيرانية الحكومية.

وقال إن إيران "قادرة على إنتاج أسلحة نووية لكنها تظل مقيدة بأمر من المرشد علي خامنئي ضد أسلحة الدمار الشامل"، حسبما ذكرت برس تي في.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الخميس، إن "الهدف الأسمى" لإسرائيل هو منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، في خطاب يوضح استراتيجيته في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل حركة حماس في غزة وحزب الله في جنوب لبنان.

وذكر نتنياهو أن "الكلمات الوقحة لزعماء النظام في إيران لا يمكن أن تغطي حقيقة أن إسرائيل تتمتع بحرية عمل أكبر في إيران اليوم أكثر من أي وقت مضى، يمكننا الوصول إلى أي مكان في إيران حسب الحاجة".