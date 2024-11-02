خامنئي يتوعد برد "يكسر الأسنان" على إسرائيل والولايات المتحدة

ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN)-- وعد المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، برد ساحق على إسرائيل والولايات المتحدة إذا اتخذت إجراءات ضد إيران، وذلك خلال اجتماع مع الطلاب، السبت، قبل الذكرى السنوية للاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، حسبما ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية التي تديرها الدولة.

وقال خامنئي: "على الأعداء، الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، أن يعلموا أنهم سيتلقون بالتأكيد ردا قاسيا على ما يفعلونه ضد إيران وجبهة المقاومة"، في إشارة إلى الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران بما في ذلك، حماس وحزب الله.

وتابع: "من المؤكد أننا نقوم بكل ما هو ضروري لإعداد الشعب الإيراني للوقوف في وجه الاستكبار، سواء على مستوى الاستعداد العسكري أو التسليح أو العمل السياسي، والحمد لله أن مسؤولينا منخرطون في هذا الأمر حاليا".

ومضى خامنئي يقول إن لإيران الحق في الرد على الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف أن "الأمر ليس مجرد انتقام، بل هو عمل منطقي، وهو نهج يتوافق مع الدين والأخلاق والشريعة، وفقا للضوابط الدولية"، لافتا إلى أن الشعب الإيراني ومسؤولي البلاد لن يترددوا أو يهملوا هذا المسار.

وتأتي تصريحات خامنئي بعد أسبوع من الجولة الأخيرة من الضربات الإسرائيلية على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته الجمهورية الإسلامية في الأول من أكتوبر حيث اعترف مسؤولون إسرائيليون بضرب أهداف على الأراضي الإيرانية للمرة الأولى فيما يعد أهم تصعيد للتوترات بين البلدين منذ عقود.