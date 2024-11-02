أمريكا تعلن عن إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.. وتحذر إيران

"التفويت أو الزيادة أو المراهنة بالكل".. خبير يوضح لـCNN خيارات إيران "السيئة" بعد الهجوم الإسرائيلي

ماذا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن وزير الدفاع لويد أوستن وجه بإرسال قوات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط ستصل في الأشهر المقبلة، لتحل محل حاملة طائرات ستغادر المنطقة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في بيان: "القوات ستشمل مدمرات إضافية وسرب مقاتلات وعدة قاذفات بعيدة المدى من طراز بي-52، وستصل هذه القوات بينما تستعد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة".

وأضاف أن ذلك القرار "جاء تماشيا مع التزاماتنا بحماية المواطنين والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، والدفاع عن إسرائيل، وخفض التصعيد من خلال الردع والدبلوماسية".

وتابع: "توضح هذه التحركات المرنة قدرة الولايات المتحدة على الانتشار في جميع أنحاء العالم في غضون مهلة قصيرة لمواجهة التهديدات الأمنية".

وذكر أن وزير الدفاع شدد على أن "إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها إذا استخدموا هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن شعبنا".