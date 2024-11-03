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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن "اختطاف" المواطن عماد أمهز، خلال عملية إسرائيلية في بلدة البترون الساحلية في شمالي البلاد، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

في وقت سابق السبت، أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة CNN في بيان مكتوب، السبت، بأن القوات الإسرائيلية قامت بعملية برية خاصة نادرة في شمال لبنان، ألقت خلالها القبض على "عميلاً كبيرًا لحزب الله".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن ميقاتي طلب من بو حبيب "تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي"، وشدد "على ضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية ووضع الأمور في نصابها".

وقالت الوكالة إن رئيس الحكومة اللبناني "تابع... قضية اختطاف المواطن اللبناني عماد أمهز في منطقة البترون، وأجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضية".

كما أجرى ميقاتي اتصالا بقيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية وتنسق في هذا الأمر مع الجيش اللبناني، بحسب الوكالة. ا

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أوردت في وقت سابق السبت، أنه "أفاد شهود عيان أن قوة عسكرية مجهولة نفذت عملية إنزال (إنزال بحري) على شاطئ البترون"، فجر الجمعة.