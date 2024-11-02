هل هناك فرصة لأن تمارس أمريكا المزيد من الضغط لوقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الحرب في لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء ووسائل إعلام عربية ولبنانية، السبت، مقطع فيديو لما قالوا إنها عملية إنزال في بلدة البترون شمال لبنان، أسفرت عن اختطاف مواطن لبناني، بينما أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تحقق في الحادث.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء، أن "الأجهزة الأمنية تحقق في حادث وقع في منطقة البترون فجر الجمعة".

وأضافت الوكالة نقلا عن الأجهزة الأمنية قولها إن "الأهالي في المنطقة أفادوا أن قوة عسكرية (لم تُعرَف هويتها) نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون، وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ".

وأردفت الوكالة اللبنانية في تقريرها: "حيث اختطفت تلك القوة لبنانياً كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".

وزعمت وسائل إعلام لبنانية أن "الشخص المختطف هو قبطان بحري، وأن القوة التي اختطفته هي قوة إسرائيلية".

ومن جانبه، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، السبت: "نؤكد أنه لم يصدر عنا أي تعليق أو بيان على ما تم تداوله عن إنزال في البترون، والأمر متروك للأجهزة الأمنية والجهات المختصة".