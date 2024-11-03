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(CNN)-- أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة CNN في بيان مكتوب السبت، بأن القوات الإسرائيلية، في عملية برية خاصة نادرة نفذتها في شمال لبنان، أسرت "عميلاً كبيرًا لحزب الله".

وقال المسؤول العسكري: "في عملية خاصة نفذتها وحدة شييطت 13، في بلدة البترون الساحلية في شمال لبنان، تم القبض على عميل كبير في حزب الله، يعمل خبيرًا في مجاله".

وأضاف المسؤول العسكري: "تم نقل العميل إلى الأراضي الإسرائيلية ويخضع حاليًا للتحقيق من قبل الوحدة 504".

وفي وقت سابق السبت، قال لبنان إن أجهزة الأمن في البلاد تحقق في "حادثة وقعت في منطقة البترون"، فجر الجمعة، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة.

وقالت الوكالة: "أفاد شهود عيان أن قوة عسكرية مجهولة نفذت عملية إنزال (إنزال بحري) على شاطئ البترون".

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركت بكل أسلحتها ومعداتها إلى شاليه بالقرب من الشاطئ، حيث اختطفت المواطن عماد أمهز واقتادته إلى الشاطئ، وغادروا بالزوارق السريعة إلى عرض البحر".

وفي بيان، وصف حزب الله الحادث بأنه "عدوان صهيوني في منطقة البترون" لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وقال المسؤول العسكري إن القوات الإسرائيلية "ستواصل العمل حيثما كان ذلك ضروريًا لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".

وفي 23 سبتمبر/أيلول، قال حزب الله إنه استهدف قاعدة بحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​الشمالي لإسرائيل تضم وحدة كوماندوز بحرية إسرائيلية النخبة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات"، لكنه لم يذكر ما إذا كانت القاعدة البحرية مستهدفة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، في 24 سبتمبر/أيلول، أن وحدة شييطت 13 التي تعمل انطلاقا من قاعدة عتليت البحرية تنفذ "نشاط تخريبي استراتيجي عبر خطوط العدو، بما في ذلك إتلاف هياكل حيوية أثناء الحرب وموانئ العدو البحرية".

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