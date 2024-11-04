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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، الاثنين، قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية في البيان، إن "قطع إسرائيل علاقتها مع الأونروا انتهاك للقوانين والقرارات الدولية واستهتار بها وبأعلى مؤسسة أممية"، حسب وصفه.

وأضاف أبو ردينة أن "الحكومة الإسرائيلية بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة (الأونروا)، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني".

وأشار المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية إلى أن "إسرائيل ماضية في استهداف الأونروا، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها، وعلى العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل"، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار، حسبما نقلت عنه وكالة "وفا".

كما طالب نبيل أبو ردينة، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جميع إجراءاتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها.

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق، الاثنين، أن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميا بإلغاء اتفاقها الذي ينظم عمليات وكالة (الأونروا)، بعد أيام من إقرار الكنيست الإسرائيلي حظرا على الوكالة.