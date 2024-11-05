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(CNN)-- أصدر الجيش الإسرائيلي إشعارًا جديدًا لسكان شمال غزة، محذرًا من "انهيار جباليا" الوشيك، ونصح أي شخص متبقٍ في المنطقة بإخلاء الجنوب.

وقال صحفيون محليون لشبكة CNN إن الجيش أعطى "تحذيرًا عامًا" في منشورات متناثرة فوق مناطق شمال غزة في بيت لاهيا وجباليا، من "انهيار جباليا".

تقول المنشورات: "إلى كل من لا زال في المكان وفي المأوى، أنتم تعرضون حياتكم للخطر!، من أجل سلامتكم، تحركوا على الفور جنوبًا باتجاه محور صلاح الدين عبر شارع بيت لاهيا العام. أي حركة أخرى تعرضك للخطر".

يعاني المدنيون في شمال غزة من ظروف مأسوية منذ عدة أسابيع. تم قطع المنطقة إلى حد كبير عن الإمدادات الإنسانية منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وأجبر القصف الإسرائيلي المستمر جميع المستشفيات الثلاثة في المنطقة على الإغلاق في وقت أو آخر.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عمليات عسكرية في شمال غزة لاستهداف عمليات حماس في المنطقة.