توقف حركة الطيران في مطار تل أبيب مؤقتًا بعد سقوط مقذوف

من قرية خضراء إلى أنقاض متناثرة.. مشاهد تظهر ما حلّ ببلدة لبنانية وسط حرب إسرائيل وحزب الله

(CNN)-- أفاد متحدث باسم مطار بن غوريون في تل أبيب لشبكة CNN أن الرحلات الجوية توقفت لفترة وجيزة صباح الأربعاء بعد سقوط مقذوف على أرض المطار.

وقال المتحدث باسم المطار روي شتاينميتز إن صاروخًا أو حطامًا لصاروخ اعتراضي سقط على ساحة انتظار سيارات فارغة في أراضي المطار.

وأظهرت صورة حددتها شبكة CNN جغرافيًا حفرة صغيرة في أرض ساحة انتظار سيارات داخل أراضي المطار.

وقال شتاينميتز إنه بعد انطلاق صفارات الإنذار للتحذير من وجود مقذوفات في محيط المطار، كان لابد من تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتًا بما يتماشى مع بروتوكولات السلامة. وأضاف أنه بعد إجراء فحوصات أمنية على جميع المدرجات، استؤنفت الرحلات الجوية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "حوالي عشرة مقذوفات عبرت من لبنان" إلى مناطق في شمال ووسط إسرائيل. وأضاف الجيش أن "معظم المقذوفات تم اعتراضها وتم تحديد مقذوف واحد سقط في وسط إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

وفي بلدة رعنانا، شمال المطار، أظهرت الصور التي نشرها المستجيبون الأوائل الإسرائيليون من نجمة داوود الحمراء، حطام مقذوف تحطم عبر النافذة الأمامية لمركبة.

وجاءت الضربات من لبنان في الوقت الذي قالت فيه جماعة حزب الله المسلحة إن يوم الأربعاء يصادف اليوم الأربعين للحداد على زعيمها السابق القتيل حسن نصر الله. تمثل مناسبة "أربعين" الحداد أهمية كبيرة في التقاليد الإسلامية، حيث يعد بمثابة لحظة تأمل ووقار لعائلة وأصدقاء المتوفين.