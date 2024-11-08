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(CNN) -- قال المبعوث الأمريكي السابق لإيران براين هوك، لشبكة CNN، الخميس، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يرى طهران باعتبارها "المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، وألقى باللوم في الأزمة المستمرة على فشل الرئيس جو بايدن في ردع إيران ووكلائها.

وكانت دول خليجية مثل السعودية والإمارات، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، وجهت سياساتها الخارجية في السنوات الأخيرة نحو إصلاح العلاقات مع خصوم سابقين، مثل إيران.

ولكن عندما سئل هوك عما إذا كانت هذه الدول تدعم المزيد من التصعيد بين إيران وإسرائيل، أجاب هوك: "يدرك الرئيس ترامب أن المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط اليوم هو النظام الإيراني".

وأضاف هوك أنه يعتقد أن ترامب سيسعى إلى سياسة من شأنها "عزل إيران دبلوماسيا وإضعافها اقتصاديا لمنعها من تمويل الجماعات التي تزعزع استقرار إسرائيل والشركاء الإقليميين"، لكنه تابع أن دونالد ترامب "ليس لديه أي مصلحة في تغيير النظام".

وحذر من أن "سياسة الاسترضاء والتسوية مع إيران كانت وراء الاضطرابات في الشرق الأوسط"، وأضاف: "إذا لم يعتقد أحد أن لديك تهديدا موثوقا به باستخدام القوة العسكرية، فستفقد الردع".

يذكر أن هوك كان مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية خلال ولاية ترامب الأولى ومن المتوقع الآن أن يقود فريق انتقال السلطة لترامب في وزارة الخارجية، وفقا لـ3 مصادر.

ولكن هوك قال إنه ليس لديه تعليق على التقارير التي تفيد بأنه سيقود فريق انتقال السلطة لإدارة ترامب الجديدة.