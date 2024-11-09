(CNN)-- نفت إيران بشكل قاطع مزاعم وزارة العدل الأمريكية بأنها خططت لقتل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قبل الانتخابات الرئاسية 2024.

ووفقاً لوثائق المحكمة الصادرة، الجمعة، طلب المسؤولون الإيرانيون من فرهاد شاكري، وهو مواطن أفغاني مقيم في طهران، في سبتمبر/ أيلول التركيز على مراقبة واغتيال ترامب، الذي فاز بإعادة انتخابه هذا الأسبوع، وقالت وزارة العدل إن شاكري لا يزال طليقا في إيران.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، السبت، هذه المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة ومرفوضة تماما"، مضيفة أنه "تم توجيه اتهامات مماثلة في الماضي"، وهو ما "نفته إيران بشدة وأثبتت كذبه".

وقالت الوزارة إن هذه المزاعم ترقى إلى مستوى "مؤامرة خبيثة" تهدف إلى "مزيد من تعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران".

وأثارت الحكومة الأمريكية مراراً وتكراراً مخاوف من أن إيران قد تحاول الانتقام من غارة أمريكية بطائرة بدون طيار عام 2020 أدت إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني، وهو جنرال كبير في الحرس الثوري الإيراني، من خلال محاولة قتل ترامب، الذي أمر بالضربة حينها.