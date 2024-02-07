الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

حزب الله والحوثي وميليشيات العراق.. نظرة تحليلية على مدى سيطرة إيران على وكلائها في المنطقة

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأربعاء، عن شن الحوثيون عدة هجمات صاروخية باليستية مضادة للسفن باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

ووفقا لبيان نشرته (سنتكوم)، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أطلق مسلحو الحوثي المدعومين من إيران، الثلاثاء من الساعة 1:45 صباحا حتى 4:30 مساء تقريبا بالتوقيت المحلي، 6 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضافت: "حاولت 3 صواريخ ضرب سفينة البضائع التي ترفع علم جزيرة مارشال MV Star Nasia خلال عبور خليج عدن، وفي حوالي الساعة 3:20 صباحًا، أبلغت السفينة عن انفجار بالقرب منها مما تسبب في أضرار طفيفة ولكن لم تقع إصابات، وفي الساعة 02:00 سقط صاروخ آخر في المياه القريبة من السفينة دون أي تأثير، وفي الساعة 4:30 مساءً، اعترضت السفينة يو إس إس لابون (DDG 58)، التي تعمل بالقرب من سفينة، صاروخا باليستيا ثالثا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون".

وتابع البيان أن السفينة MV Star Nasia"صالحة للإبحار وتستمر في رحلتها نحو وجهتها".

ووفقا للبيان، فمن المرجح أن الصواريخ الباليستية المضادة للصواريخ الثلاثة المتبقية كانت تستهدف سفينة MV Morning Tide، وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بربادوس وتعمل في جنوب البحر الأحمر.

وسقطت الصواريخ الثلاثة في المياه القريبة من السفينة، التي واصلت رحلتها ولم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.