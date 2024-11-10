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(CNN)-- عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، الفريق الأول الركن فياض بن حماد الرويلي، مباحثات مع نظيره الإيراني اللواء محمد باقري، في العاصمة طهران، الأحد.

كان رئيس الأركان العامة السعودية وصل إلى طهران ظهر الأحد على رأس وفد رفيع المستوى، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأفادت إرنا أن الجانبان بحثا خلال لقائهما العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية.

في حين أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية بأن الطرفين بحثا "خلال هذا اللقاء سبل تعزيز الدبلوماسية الدفاعية بين إيران والسعوددية"، حسب قولها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، أجرى باقري مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين.