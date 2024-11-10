نتنياهو: تحدثت مع ترامب 3 مرات مؤخرا و"نتفق بشأن التهديد الإيراني"

إسرائيل عن ولاية ترامب الثانية: "أعظم عودة في التاريخ".. ومخاوف في غزة ولبنان وإيران

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القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه تحدث ثلاث مرات مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب في الأيام الأخيرة.

وأضاف نتنياهو في حديثه قبل اجتماع مجلس الوزراء، الأحد: "كانت هذه محادثات جيدة جدا ومهمة جدا، تهدف إلى تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن متفقان بشأن التهديد الإيراني في جميع جوانبه والخطر الذي يشكله. كما نرى الفرص العظيمة أمام إسرائيل- في السلام وتوسيعه، وفي مجالات أخرى".

وأشار نتنياهو أيضا إلى الأحداث التي وقعت في هولندا الأسبوع الماضي، عندما تعرض مشجعو كرة قدم إسرائيليون لإساءات معادية للسامية وعنف.

وأكد نتنياهو: "لن نسمح أبدا بتكرار أهوال التاريخ". "لن نستسلم أبدا - لا لمعاداة السامية ولا للإرهاب".

وأوضح نتنياهو "هناك خط واضح يربط بين الهجومين المعاديين للسامية الأخيرين ضد إسرائيل على الأراضي الهولندية: الهجوم القانوني الإجرامي على دولة إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والهجوم الإجرامي العنيف ضد المواطنين الإسرائيليين في شوارع أمستردام".

وفي مايو/أيار الماضي، تقدم المدعي العام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية (وليس محكمة العدل الدولية) بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي في حينه يوآف غالانت، قائلا إنهما يتحملان مسؤولية جنائية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب وصفه.

وأضاف نتنياهو: "سنواصل الدفاع عن بلدنا ومواطنينا على جميع الجبهات، ضد كل التهديدات، وفي مقدمتها التهديد الإيراني".