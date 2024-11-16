"مناقشات موسعة" في بيروت حول اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار

تفاؤل بموافقة "حزب الله".. مقترح أمريكي إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان يكتسب زخمًا

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(CNN)-- أفاد مسؤول لبناني مطلع على المناقشات لشبكة CNN، مساء السبت، أن مناقشات موسعة تجري في بيروت بين المسؤولين السياسيين بشأن المبادرة الأمريكية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

ودفع المسؤولون الأمريكيون باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار لتجنب توسع الهجوم الإسرائيلي المستمر في لبنان، الذي دمر أجزاء من البلاد.

وأفادت مصادر لشبكة CNN هذا الأسبوع أن حزب الله يدرس حاليًا اقتراح وقف إطلاق النار الأمريكي الإسرائيلي.

سيرسل حزب الله رده إلى السلطات اللبنانية التي ستقدم بدورها ردًا رسميًا للولايات المتحدة. وقال مصدر رسمي لشبكة CNN إن المسؤولين يتوقعون الرد على الاقتراح بحلول ليلة الاثنين.