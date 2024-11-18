بعد اغتيال محمد عفيف.. الحسيني يُذكّر بما توقعه قبل أسابيع

تفاؤل بموافقة "حزب الله".. مقترح أمريكي إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان يكتسب زخمًا

(CNN) – ذكّر الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، محمد علي الحسيني، الأحد، بما قاله سابقا حول اغتيال مسؤول العلاقات العامة في حزب الله اللبناني والمتحدث باسم الحزب، محمد عفيف.

ونشر الحسيني مقطع فيديو عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا وهو يقول لعفيف عبر قناة "العربية" قبل أسابيع: "خذها مني وعني... اعهد عهدك ولم شملك واكتب وصيتك... الحصاد قادم... وعجّل بالمؤتمر الصحفي... ونصبح وتصبح ونرى وترى".

وكتب الحسيني في المنشور تعليقا على الفيديو: "قلناها وأكدناها والتأكيد على مصداقيتنا... مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب (الله) محمد عفيف رحمه الله... اجمع شملك واعهد عهدك واكتب وصيتك".

وأضاف الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي قائلا: "إلى الشيخ نعيم والله قربببت"، في إشارة إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم.

وأكد حزب الله اللبناني، الأحد، مقتل المتحدث باسمه محمد عفيف، في غارة إسرائيلية على وسط بيروت، ولسنوات، ترأس عفيف العلاقات الإعلامية في الجماعة المسلحة.

من جانبه، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن الجيش الإسرائيلي " قضى على مسؤول وحدة الدعاية في حزب الله الارهابي والذي شغل أيضًا منصب الناطق بلسانه المدعو محمد عفيف".